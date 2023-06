Taxi | Marattin Azione-Iv | ' serve iniziativa contro carenza mezzi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Da diverse settimane nelle città italiane più popolose è impossibile trovare. E in città dove il trasporto pubblico è nei fatti inesistente (come Roma) questo significa l'impossibilità di spostarsi se non con un mezzo privato, con le inevitabili conseguenze su traffico e inquinamento". Lo scrive su Twitter Luigi, deputato di-Italia Viva. ''Quello che accade - spiega - è che, per fortuna, il flusso turistico in questo periodo è molto elevato, e pertanto la domanda diè esplosa". "L'offerta, però - sottolinea- è rimasta scarsa, sia per colpa dei comuni (che non aumentano le licenze) che dello Stato (che non approva una riforma complessiva del sistema, in grado ad esempio di integrare appieno le nuove tecnologie). E quando c'è eccesso di ...