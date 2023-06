Tank russo in marcia verso la trincea ucraina viene colpito da un razzo ed esplode

...kamikaze contro soldati Kiev Oggi, ha continuato Stoltenberg, abbiamo davanti "il contesto di sicurezza più impegnativo da una generazione. L'anno scorso, il presidenteVladimir Putin ha ......essere attuate" Il blogger militareVoennyi Osvedomitel ha condiviso un video del canale filoRomanov con immagini riprese di un drone: il filmato documenterebbe l'esplosione delche,...I russi tentano l'attacco a una postazione ucraina con unT54/55 carico di bombe e radiocomandato nella zona di Donetsk. L'avanzare del mezzo però viene interrotta da una mina e poi da un razzo. IL risultato finale è una gigantesca esplosione. 19 giugno ...

Tank russo pieno di bombe verso una trincea nemica viene centrato da un razzo: la gigantesca esplosione Corriere TV

I russi tentano l’attacco a una postazione ucraina con un tank T54/55 carico di bombe e radiocomandato nella zona di Donetsk. L’avanzare del ...(Adnkronos) – Tank kamikaze nella guerra tra Russia e Ucraina. Le forze di Mosca hanno provato a far saltare in aria da remoto un carro armato per distruggere una postazione militare ucraina, ha reso ...