Tajani | “FI realizzerà i sogni di Berlusconi I figli in politica? Super ben accetti | ma decidono loro”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 19 giugno 2023) Nessuno slittamento rispetto ai piani: il comitato di presidenza di Forza Italia si terrà giovedì, “come preannunciato giorni fa”. A confermarlo è stato il coordinatore azzurro Antonio, intercettato dai cronisti nei pressi di Montecitorio. In quella sede, ha ribadito, “deciderò la data del Consiglio nazionale che eleggerà il presidente il cui compito sarà di portare FI verso il Congresso nazionale, dopo le assisi provinciali”. Giovedì, inoltre, si terrà anche una riunione dei gruppi parlamentari, compreso quello europeo.: “L’organizzazione di FI è regolata dallo statuto, ci atteniamo a quello” Quanto all’ipotesi di un “direttorio” composto da lui e dai capigruppo per gestire il partito da qui al Consiglio nazionale,ha tagliato corto ricordando che ”c’è lo statuto che regola l’organizzazione del partito e per ...