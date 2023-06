(Di lunedì 19 giugno 2023) Due giorni all’inizio deglidi calcio21 che si svolgeranno tra Romania e Georgia fino al prossimo 8 luglio. Tra le sedici squadre che si giocheranno il titolo continentale e i tre posti per le prossime Olimpiadi di Parigi 2024 c’è anche l’Italia di Paolo Nicolato. Andiamo a vedere insieme come è strutturato il torneo e. Si parte con la fase a, che si svolgerà dal 21 al 28 di giugno. Nel gruppo A sono presenti i padroni di casa della Georgia assieme a Portogallo, Belgio ed Olanda. Nel gruppo B c’è l’altra nazione ospitante, la Romania, assieme ai campioni uscenti della Spagna, Ucraina e Croazia; gruppo C composto da Repubblica Ceca, Inghilterra, Germania ed Israele mentre in quello D c’è l’Italia, con Francia, Norvegia e Svizzera. I ...

L' Italia porta a casa altre tre medaglie nella terza ed ultima giornata deglidi scherma 2023 a Plovdiv, in Bulgaria. Filippo Macchi è oro nel fioretto maschile , gara ... nelda ...CAMPIONATIINDIVIDUALI DI SCIABOLA MASCHILE - Plovdiv (Bul), 17 giugno 2023 Ottavi di ... Samele (ITA) 15 - 10da 32 Gallo (ITA) b. Cidu (Rou) 15 - 9 Neri (ITA) b. Statsenko (Ukr) 15 - ...... la spadista di Carlino ha conquistato ieri la me daglia d'argento ai Campionati... Da numero 4 deldi eliminazione diretta, Mara ha superato d'autorità prima la serba Grijak per 15 - ...

Tabellone Europei Under 21 2023: tutti gli incroci e i possibili accoppiamenti dai gironi alla finale OA Sport

Due giorni all'inizio degli Europei di calcio Under 21 che si svolgeranno tra Romania e Georgia fino al prossimo 8 luglio. Tra le sedici squadre che si giocheranno il titolo continentale e i tre posti ...Sono in tutto sedici divise in quattro gironi. E, dal 21 giugno all'8 luglio, si contenderanno il titolo continentale riservato alle rappresentative under 23 ...