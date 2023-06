Tabellone ATP Queen’s 2023 | Berrettini dà forfait | c’è Musetti

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 giugno 2023) È stato pubblicato ufficialmente ilprincipale per quel che concerne l’ATP 500 delClub di Londra, evento di cui Matteosi è laureato campione nelle due precedenti edizioni. Quest’anno il romano non ci sarà, avendo datoa 24 ore dall’inizio della manifestazione per nuovi problemi fisici. Prima testa di serie è Carlos Alcaraz. Dall’altro lato, invece, abbiamo Holger Rune, Lorenzoe il cinque volte campione Andy Murray. MATTEOSI RITIRA PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIATP 500PRIMO TURNO (1) Alcaraz vs (Q) Fils Lehecka vs Davidovich Fokina Dimitrov vs Ruusuvuori (Q) Paul vs (8) Cerundolo (4) Tiafoe vs Van de Zandschulp Korda vs Evans Thompson vs Raonic Kecmanovic vs (5) ...