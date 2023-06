...scuola dove per il prossimo anno scolastico 2023/2024 è prevista una campagna straordinaria di reclutamento per iinseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le. ...Tra qualche settimana le GPS saranno pubblicate nella versione utile per assunzioni finalizzate al ruolo (solo sostegno) eanno scolastico 2023/24: gli elenchi saranno decurtati deidepennati per mancanza del titolo di accesso o di coloro che hanno richiesto la cancellazione per poter lavorare da MAD, e ...... non essendo stata specificata la patologia di cui erano affetti iche avevano usufruito ...costretto l'Ufficio all'utilizzo delle procedure informatiche per l'assegnazione delle, ...

Supplenze docenti 2023/2024: da quali graduatorie, con quale ordine. Quando le domande, nuovo sistema [LO SPECIALE] Orizzonte Scuola

Mentre il Governo con il decreto legge 69 del 2023 appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ha deciso l’estensione ai supplenti annuali della card formazione proseguono le sentenze di merito che att ...Sì alla carta del docente ai precari, ma no agli arretrati: la motivazione nella recente sentenza di Foggia. Una sentenza del Tribunale di Foggia frena l’entusiasmo dei precari che hanno finalmente ot ...