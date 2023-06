Il Segretario di Stato americano Antonyha aperto la seconda giornata di colloqui in Cina, incontrando il massimo diplomatico di Pechino, Wang Yi, la cui posizione all'interno del Partito ...arriva in Cina. Domani incontrerà Xi in una visita di grande significato e impatto geopolitico, ma dalle aspettative piuttosto modeste. Dopo il costante innalzamento della tensione tra le due ...Spiegando che l'operazione militare di Kiev " non ha alcuna chance di", Putin ha ... Inoltre, ha dichiarato il Segretario di Stato Usa, Antony, " non c'è alcuna indicazione " che la ...

Successo di Blinken: oggi incontra Xi Jinping TGLA7

Il Segretario di Stato USA Blinken incontra il responsabile della politica estera cinese Wang Yi. Ottimismo sulle relazioni tra i due Paesi ...Obiettivo centrato per il segretario di Stato americano Antony Blinken: secondo fonti locali è stato confermato il suo incontro con il presidente cinese Xi Jinping.