Successo di Blinken: incontro in corso con Xi Jinping TGLA7

Il Segretario di Stato USA Blinken incontra il responsabile della politica estera cinese Wang Yi. Ottimismo sulle relazioni tra i due Paesi ...Obiettivo centrato per il segretario di Stato americano Antony Blinken: secondo fonti locali è stato confermato il suo incontro con il presidente cinese Xi Jinping.