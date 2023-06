Su Twitter mi odiano Madame e la paura per l' odio social

... come succede a Tananai ed Elodie, o ti, tipo me. Infatti invidio Tananai, tutti ne parlano bene, beato lui che si è preso il popolo di. Io ora mi faccio problemi anche a pubblicare la ...è un social in cui o ti amano - come succede a Tananai ed Elodie - o ti, tipo me. Infatti invidio Tananai, tutti ne parlano bene, beato lui che si è preso il popolo di. Io ora mi ...è un social in cui o ti amano - come succede a Tananai ed Elodie - o ti, tipo me. Infatti invidio Tananai, tutti ne parlano bene, beato lui che si è preso il popolo di. Io ora mi ...

Madame: «Su Twitter mi odiano. Qualsiasi cosa dica, mi rispondono che sono una persona di me**a» leggo.it

Nel corso dell'intervista, la cantautrice ha voluto dire la sua sul rapporto con i social network, in particolare Twitter: "È un mondo che non mi vuole". Anche nella sua Vicenza è stato difficile ...“C’è chi mi ama, chi mi odia, e chi mi difende da chi mi odia”. Madame parla così del suo rapporto con i social e con i follower, ospite del podcast Tintoria, condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapon ...