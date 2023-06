Strutture sportive dimenticate | il campo di Huber fantasma da 5 anni Foto

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTra le variee abbandonate a se stesse, ad Avellino spicca il famosissimo campetto di, sito in via Vincenzo Maria Santoli un quartiere del rione Valle. Da sempre teatro di tantissime attività: tornei, memorial, a cui partecipavano anche alcune associazioni no-profit per sensibilizzare la comunità attraverso lo sport, ad oggi, vive nel degrado più assoluto e nella completa dimenticanza. Procediamo con ordine. La struttura era gestita dall’associazione ACSI CATERPILLAR e, il 6 Agosto 2019 al primo anno di mandato dell’amministrazione Gianluca Festa, la polizia municipale ordinò lo sgombero completo dell’area perché, stando a quanto dichiarato dal comune capoluogo, la suddetta associazione vantava una morosità nei riguardi ...

Ledella Polisportiva Sant'Antonio, collocate in via Caldesi, alle spalle del Lido di ...di un folto gruppo di volontari che pianificano e mandano avanti le singole discipline. La ......principale quella di non sobbarcare di ulteriori oneri i datori di lavoro () sufragili ...con alcune problematiche - come quelle del vincolo - che accompagnano le Federazionie il ...... CEO del Porto di Tropea - quella che incentiva le attivitàconiugandole all'accoglienza turistica e che candida il porto di Tropea, con sempre maggiore convinzione tra levincenti ...

Riqualificazione delle strutture sportive, giovani e Amministrazione ... erbanotizie

Prolungamento fino al 2025 per il dirigente promosso a direttore sportivo, da settimane in prima linea su arrivi ed esuberi. Col ritorno di Chiellini e il ricollocamento di Cherubini ...Anche lo stadio Fattori si rifà il look e, oltre agli interventi già programmati, con risorse del Pnrr verranno messi in sicurezza gli ingressi della struttura sportiva e il muro di recinzione ...