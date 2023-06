(Di lunedì 19 giugno 2023) su Tg. La7.it - Il governo Meloni sta ragionando su una possibile linea dura che potrebbe evitare il ripetersi di tragedie come quella di Casal Palocco : un nuovo reato per ...

Il governo Meloni sta ragionando su una possibile linea dura che potrebbe evitare il ripetersi di tragedie come quella di Casal Palocco : un nuovo reato per punire chi esalta condotte illegali o ...... parla la sorella di Santina Renda: 'Chi sa qualcosa, parli' Il governo Meloni è al lavoro per una 'youtuber' con l'obiettivo di evitare il ripetersi di tragedie come quella di Casal ...... a differenza della rapida contrazione causata da eventi storici, lamonetaria richiede ... Un calo delle aspettativeutili - a completamento di una riduzione che potrebbe raggiungere il 20%...

Stretta sugli youtuber: fino a 5 anni per istigazione sul web TGLA7

Il governo Meloni sta ragionando su una possibile linea dura che potrebbe evitare il ripetersi di tragedie come quella di Casal Palocco: un nuovo reato per punire chi esalta condotte illegali o istiga ..."In Ucraina non rimarrà nemmeno una rovina. Ricostruiremo tutto, ripristineremo tutto, e sappiamo esattamente quali passi devono essere compiuti in quali tempi e con quali risorse per sconfiggere l'ag ...