(Di lunedì 19 giugno 2023) Hato di mano ilale lo ha colpito in. Il gesto del padre di 60 anni è arrivato al culmine dell’ennesima discussione per i comportamenti molesti del 37enne nei confronti dell’ex fidanzata. Sono stati dei loro vicini di casa a Seregno (Monza Brianza) a far intervenire i Carabinieri che hanno interrotto la lite e riportato la situazione alla calma. Quella sera, attorno...

Strappa il martello dalle mani del figlio che stava per aggredire la ex e lo colpisce in testa Gazzetta del Sud

AGI - Ha strappato di mano il martello al figlio e lo ha colpito in testa. Il gesto del padre di 60 anni è arrivato al culmine dell'ennesima discussione per i comportamenti molesti del 37enne nei ...Il 60enne ha strappato dalle mani del figlio il martello che stava brandendo e lo ha colpito sulla testa. Figlio molesta l’ex fidanzata: scatta il litigio con il padre che lo colpisce con una ...