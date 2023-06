(Di lunedì 19 giugno 2023) "A Vilnius non abbiamo discusso di un invito formale all'Ucraina. E su questo ciconsultazioni continue e non voglio anticiparle". Lo ha detto il segretario generale, Jens, ...

... Jens, rispondendo a una domanda in conferenza stampa in cancelleria a margine di un bilaterale con Olaf Scholz. "I membri dell'alleanza sono già molto concordi sul fatto che le......00 Blinken, Pechino ha assicurato di non fornire armi a Mosca 12:41 Kiev, "500 residenti morti per crollo della diga a Oleshky" 12:35, "non si accetterà una pace diktat imposta da Mosca" ...19 giu 12:37aperte per Kiev 'A Vilnius non abbiamo discusso di un invito formale all'Ucraina. E su questo ci sono consultazioni continue e non voglio anticiparle'. Lo ha detto il ...

Stoltenberg, le porte della Nato sono aperte per Kiev Agenzia ANSA

"Stiamo lavorando alla creazione del Consiglio Nato-Ucraina, in cui Kiev siederà alla pari con gli alleati. La nostra ambizione è avere la prima riunione del Consiglio al summit di… Leggi ..."A Vilnius non abbiamo discusso di un invito formale all'Ucraina. E su questo ci sono consultazioni continue e non voglio anticiparle". (ANSA) ...