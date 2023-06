Stellantis - Urso | Entro agosto accordo sulla transizione

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il governo spera per il mese didi raggiungere uncon il gruppoper rilanciare le produzioni automobilistiche italiane. A indicare l'obiettivo, stando a diverse ricostruzioni delle agenzie di stampa, è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, durante uno degli incontri organizzati al ministero per discutere con i sindacati confederali di tre importanti tavoli di crisi: automotive, elettrodomestici e siderurgia. ''Dopo questo incontro vedrò i sei Governatori, poi l'Anfia per l'indotto per capire esattamente quali devono essere gli obiettivi per giungere a undicon il gruppoaffinché ci sia una inversione di tendenzaproduzione auto nel nostro Paese", ha affermato ...