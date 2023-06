Stefania Orlando | la figuraccia ai Fatti vostri | «Sono cieco» L’appello a Milly Carlucci | «Prendimi a Ballando»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 19 giugno 2023) Quando è andata via di casa, a 18 anni,ha cominciato a lavorare come agente immobiliare. Proprio grazie a quel lavoro si è affacciata nel mondo dello spettacolo, e con il suo tailleur da ufficio si presentò al provino per la Corrida di Corrado. Non la scelsero, il ruolo rimase di Antonella Elia, ma lei divenne la valletta di Sì o no, con Claudio Lippi. Non proprio quello che credeva sarebbe diventata da bambina: a sedici anni, timida e impacciata, frequentò la scuola di portamento per signorine, su iscrizione del papà. A quei tempi giocava a calcio con i maschi nel giardino condominiale. Un investimento che ha poi ripagato nel tempo. È stata sposata due volte, con Andrea Roncato, prima, e con Simone Gianlorenzi, poi. Ha divorziato da entrambi. Ora è single, e la cosa le piace.ha ...