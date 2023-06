Squid Game 2 | il teaser rivela nuovi personaggi per la seconda stagione

(Di lunedì 19 giugno 2023) Da quandoè diventato un fenomeno globale, i fan della serie hanno chiesto a gran voce notizie su una. L’attesa è finalmente finita, poiché Netflix ha utilizzato il suo evento per i fan TUDUM per svelare il primo trailer di2, che vedrà l’aggiunta di una serie diinsieme al cast di ritorno.2: online ilchenella serie tv Netflix Il brevemostra che in2 il protagonista, Seong, interpretato da Lee Jung-jae, tornerà nella. Nel ...

TUDUM 2023 ha visto annunci come Stranger Things ,, Bridgerton , The Witcher , oltre a dare uno sguardo a nuove serie come One Piece e 3 Body Problem . L'evento ha presentato ...Durante l'evento TUDUM, tenutosi in Brasile nel weekend, sono state svelate le prime anticipazioni della seconda stagione dia partire dal cast . Della serie coreana che ha stregato il mondo due anni fa è stato mostrato un primo teaser trailer che ha svelato il nuovo cast. Tornerà in scena Lee Jung - jae, il ...La serie cult di Netflix ,sta tornando. Nel 2024, infatti, la serie coreana che ha frantumato tutti i record della piattaforma di streaming , tornerà con la seconda stagione, in cui rivedremo Lee Jung - jae, il ...

Squid Game 2, s'inizia a girare il sequel della serie Netflix: ecco quando uscirà ilmattino.it

È diventata ormai una tradizione: Netflix periodicamente organizza l' evento digitale Tudum per raccogliere il meglio dei suoi annunci e delle sue anticipazioni. Il 2023 non è stato da meno con un eve ...Moltissimi gli annunci e i contenuti diffusi in occasione dell'evento globale per i fan di Netflix ''TUDUM 2023'', che vi riassumiamo integralmente di seguito nel nostro recap. In arrivo Bridgerton 3, ...