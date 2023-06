Spuntano altri 19 fabbricati | ecco il loro valore | eredità Berlusconi | l' ultima clamorosa scoperta

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) C'è grande curiosità nel sapere che fine farà l'di Silvio, il cui patrimonio è stimato in oltre 6 miliardi di euro. Ovviamente l'attenzione è puntata soprattutto su Mediaset, Mediolanum e Mondadori e sugli immobili più “famosi” del Cavaliere, come le ville ad Arcore e in Costa Smeralda.ha però lasciato anche19che nel complesso valgono quasi 5 milioni di euro a livello catastale, probabilmente molto di più dal punto di vista commerciale nel caso in cui gli eredi decidessero di venderli. Il Messaggero ha avuto modo di visionare il documento che contiene le proprietà dirette del Cavaliere tra ville, abitazioni di lusso, garage e rimesse. Dei 197 risultano essere a Milano: sono tutti situati in viale San Germiniano e ...