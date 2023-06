Spezia | striscione degli ultras | “Platek | servono programmazione e serietà”

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 giugno 2023) Non si può definire ancora contestazione, ma poco ci manca. Di certo, glidello, a poco più di una settimana dalla retrocessione sancita nello spareggio con il Verona, chiedono risposte concrete alla proprietà statunitense. Anche per questo, il tifo organizzato della Curva Ferrovia ha appeso unoeloquente di fronte alla sede del club: “, questo lo dovete alla città”. Un messaggio di attenzioni alle sorti della società, reduce dalle sue prime tre stagioni in serie A. La massima serie è l’obiettivo della piazza e in settimana il direttore tecnico Eduardo Macia dovrebbe chiudere per il nuovo tecnico che sostituirà Leonardo Semplici, il cui contratto scade il 30 giugno. Tra i candidati spiccano Filippo Inzaghi, sotto contratto con ...