Spezia retrocesso in Serie B | è tempo di rivoluzione?

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 19 giugno 2023) Una corsa a perdifiato che non ha però evitato la retrocessione inB. Lodeve così ripartire dai “piani bassi”, con l’amaro in bocca e con la delusione per non avercela fatta. La compagine ligure è così chiamata ad una vera e propria, dato che alcuni calciatori andranno verosimilmente via, lasciando gli spezzini. Su tutti si pensa a Gyasi e Nzola, quest’ultimo marcatore indiscusso del club.B per lo: la rosa deve essere rivoluzionata Dopo aver scansato il pericolo l’anno scorso, quest’anno lonon è riuscito a risolvere le grandi lacune e si è giocato la salvezza fino alla fine, affrontando lo scontro diretto con l’Hellas Verona, dato che entrambe le compagini avevano chiuso con gli stessi punti (a quota 31) in classifica. I 90 minuti più ...