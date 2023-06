Spedizione turistica sul relitto del Titanic per 250mila dollari | disperso sottomarino

(Di lunedì 19 giugno 2023) Si chiama "Expedition". È una particolarissimasotto il mare alla scoperta delaffondato del. Un'esperienza organizzata anche a livello turistico. In queste ore si sono persi però i contatti con questo sommergibile. A bordo parrebbero esserci cinque persone. La...

gestito dalla compagniaOceanGate Expeditions. Il relitto della nave più famosa della ... e alla 'modica' cifra di 250mila dollari , offre unadi otto giorni alla scoperta del

Titanic, visitare il relitto costa 150mila euro: come funzionano le «spedizioni» turistiche della OceanGate ilmessaggero.it

Un sottomarino usato per portare gruppi di turisti a vedere il relitto del Titanic ha fatto perdere in queste ore le proprie tracce nell'oceano Atlantico, al largo della costa canadese.Ci sono cinque persone a bordo del sottomarino. Tra questi ci sarebbero Stockton Rush, Ceo di OceanGate Expeditions, Paul Henri Nargeolet, ex comandante di nave, e il businessman Hamish Harding ...