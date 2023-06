Spartak Mosca | Promes condannato a 18 mesi di carcere per aver accoltellato il cugino

(Di lunedì 19 giugno 2023) L’esterno di attacco dello, Quincy, è statoa 18diperilnel 2020, durante una lite in casa per il presunto furto di una collana. La decisione arriva dal tribunale di Amsterdam.non era presente alla sentenza, scrive la Gazzetta dello Sport, che riporta la notizia, dal momento che vive in Russia da tre anni. Secondo la sentenza,è statoa una pena detentiva più lunga perché è un personaggio pubblico, nello specifico un calciatore, e “quindi dovrebbe dare il buon esempio su come comportarsi”. Il tribunale, inoltre, ha riconosciuto le aggravanti per non essersi assunto la responsabilità per ...

