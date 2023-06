Spari contro l' auto del capitano del Foggia dopo la mancata promozione in B L' ultima di una lunga scia di intimidazioni ai calciatori

Stando ad una prima ricostruzione sarebbero stati tre i colpila carrozzeria del mezzo mentre due sono stati sparatiil finestrino del lato del guidatore che è stato completamento ...Sempre nel corso del playoff, dopo la sconfitta per 4 - 1 nel derbyl' Audace Cerignola , la squadra venne attesa al rientro in città nella notte da un gruppo di ultras che assaltarono il ......2 sospetti ricercati" con "un massiccio scambio ditra soldati e uomini armati nell'area", ancora in corso, aggiungendo che "è stato lanciato un vasto numero di ordigni esplosivii ...

Spari contro un uomo a Pomigliano D'Arco in provincia di Napoli, l'intervento di una donna ripreso in un video Virgilio Notizie

Colpi d’arma da fuoco contro l’auto di Davide Di Pasquale, difensore e capitano del Foggia: è successo nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 giugno, poche ore dopo la sconfitta incassata dai rossone ...Foggia, alcuni colpi di armi da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte contro l'auto del capitano Davide Di Pasquale.