Spari contro l’auto del capitano del Foggia dopo il ko nella finale playoff per la Serie B

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Uno, due, tre colpi di pistoladel. La follia ultras asfocia nell’intimidazione nei confronti di Davide Di Pasquale, difensore rossonero.notte seguente allaper guadagnare la promozione inB, persa dai satanelli a Lecco per 3-1, la Jeep Renegade di Di Pasquale, parcheggiata dentro lo stadio Zaccheria, è stata colpita da diverse pistolettate che hanno mandato in frantumi il finestrino del conducente. Sull’episodio indagano gli agenti della Digos del capoluogo dauno. Non si tratta della prima intimidazione nei confronti dei calciatori guidati dall’allenatore Delio Rossi. Sempre nel corso della sconfitta per 4-1 nel derby...