Spari contro l' auto del capitano del Foggia Davide Di Pasquale dopo la mancata promozione in B

(Di lunedì 19 giugno 2023) Alcuni colpi di armi da fuoco sono stati esplosi la scorsa nottel’deldelDi: la Jeep renegade era parcheggiata nello stadio Zaccheria. L’intimidazione è avvenuta poche oreche ilè stato battuto 3-1 a Lecco nella finale di ritorno dei play off, una sconfitta che ha mandato in frantumi la possibilità di guadagnare lain serie...

...2 sospetti ricercati" con "un massiccio scambio ditra soldati e uomini armati nell'area", ancora in corso, aggiungendo che "è stato lanciato un vasto numero di ordigni esplosivii ...Altre registrazioni pubblicate sui social media mostrano veicoli blindati israeliani dopo essersi impegnati in scontrii gruppi palestinesi. In altri video si sentonoed esplosioni da ......2 sospetti ricercati" con "un massiccio scambio ditra soldati e uomini armati nell'area", ancora in corso, aggiungendo che "è stato lanciato un vasto numero di ordigni esplosivii ...

Spari contro un uomo a Pomigliano D'Arco in provincia di Napoli, l'intervento di una donna ripreso in un video Virgilio Notizie

Alcuni colpi di armi da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte contro l’auto del capitano del Foggia, Davide Di Pasquale: la Jeep Renegade era parcheggiata nello stadio Zaccheria. L’intimidazione è ...La Jeep del difensore era parcheggiata allo Zaccheria, l'episodio a poche ore dalla sconfitta dei pugliesi contro il Lecco ...