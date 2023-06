Spari all’ex-compagna | in manette un irpino a Sirignano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTermina con un arresto una bruttissima vicenda di violenza e stalking nel Mandamento. Rino Crisci, uomo che aveva cercato di ammazzare a colpi di pistola la sua ex-, Michela Principe, è stato fermato e poi arrestato dai carabinieri a, dopo poche ore dalla sua fuga. Ricostruendo l'intera vicenda, Michela aveva, in passato, già denunciato l'ex-compagno per percosse e stalking, accuse che lo portarono a finire in carcere. Una volta scontata la pena inflittagli dalla legge, quest'ultimo ha continuato a perseguitare Michela fino a questo pomeriggio ove, l'ha prima inseguita con l'automobile fino ad Avella, per poi spararle. I colpi hanno ferito Michela, che era alla guida della sua Audi nera, e, al momento, è ricoverata all'Ospedale Moscati di Avellino in condizioni, fortunatamente, non gravi.