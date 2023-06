L'ipotesi più accreditata è che ' lafosse una vera arma, e non un oggetto simbolico '. C osì ben conservata che ' brilla quasi ancora '. La datazione preliminare colloca laalla fine del ...Laha un'elsa ottagonale e proviene da una tomba in cui tre persone, un uomo, una donna e un ragazzo, sono state sepolte in rapida successione con oggetti di bronzo. Non è ancora chiaro se i ...L'ipotesi più accreditata è che ' lafosse una vera arma, e non un oggetto simbolico '. C osì ben conservata che ' brilla quasi ancora '. La datazione preliminare colloca laalla fine del ...

Spada luccicante in bronzo (di 3500 anni fa) trovata in Germania: «Forse il tesoro di un principe condottiero» ilmattino.it

Gli archeologi tedeschi hanno dissotterrato una spada dell'età del bronzo di oltre 3.000 anni straordinariamente ben conservata in una tomba nella città meridionale di Nördlingen. La… Leggi ...Il ritrovamento è avvenuto in un sito a Donau-Ries e risale alla fine del XIV secolo a.C., l'età del bronzo medio. L'arma fa parte di un corredo funerario lasciato in una tomba contenente i resti di ...