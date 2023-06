Spaccio di droga a Napoli | Arrestato 56enne con precedenti

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 19 giugno 2023) . Sequestrati marijuana, hashish e materiale per confezionamento Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato nei pressi del portone di ingresso di uno stabile di via Nolana un uomo che, dopo aver preso qualcosa da una busta, l’ha consegnato ad alcune persone in cambio di denaro; queste ultime si sono poi allontanate frettolosamente. Lo stesso, alla vista dei poliziotti, ha tentato di darsi alla fuga rientrando nell’edificio e lasciando cadere a terra la busta ma, nei pressi della sua abitazione, gli operatori lo hanno bloccato e trovato in possesso di alcuni involucri contenenti marijuana, hashish e 175 euro; inoltre, hanno recuperato la busta in cui hanno rinvenuto altri involucri contenenti le stesse sostanze stupefacenti. Infine, gli operatori hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione ...