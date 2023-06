Sottomarino scomparso visitando il Titanic | il VIDEO pubblicato dalla Oceangate Expeditions sul sommergibile

Ildisperso L' allarme è scattato e le ricerche sono dunque in corso d'opera. Il ... Al momento, secondo l'emittente britannica, non è chiaro se a bordo del mini sommergibilevi ...... non è chiaro quante persone fossero a bordo del mini sommergibilee vi fossero visitatori o solo membri dell'equipaggio. Per ora è considerato 'disperso'. Titanic, ilporta i ...Unusato per portare gruppi di turisti a vedere il relitto del Titanic ha fatto perdere in ... secondo l'emittente britannica, non è chiaro se a bordo del mini sommergibilevi ...

Titanic, disperso un sottomarino di turisti in visita al relitto TGCOM

E' scomparso nell'Oceano Atlantico un sommergibile usato per portare i turisti a vedere i rottami del Titanic. Secondo la Bbc, che cita la Guardia Costiera di Boston, è già partita la missione di ...La Bbc: ricerche in corso nell'oceano Atlantico. I resti del transatlantico si trovano a 3800 metri di profondità ...