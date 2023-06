Sophia Loren riserva un omaggio inaspettato proprio a lui | Hai cambiato la televisione italiana Spoiler | è un conduttore giovane

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 19 giugno 2023)hato delle parole molto onorevoli e inaspettate a untv. Non si tratta di Pippo Baudo o di altri che hanno fatto la storia del piccolo schermonon necessita di presentazioni: è una diva che non sembra percepire lo scorrere del tempo. Meravigliosa e bravissima, ha dettato lo standard di bellezza in Italia e in tutto il mondo, diventando una delle poche attrici nostrane ad essere famose anche all'estero. Percepire dunque unda lei, significa davvero vincere alla lotteria. Ma chi è il fortunato uomo che può vantare i complimenti della stella? Scopriamolo con qualche indizio. Vi abbiamo anticipato già che non si tratta di conduttori che hanno fatto la storia della...