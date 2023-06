“Sono un maresciallo | suo figlio ha avuto un incidente” | anziana sventa truffa telefonica a Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 giugno 2023) Continuano le truffe telefoniche ai danni di anziani a. Questa volta è toccato a una donna del quartiere Prati, che in questi giorni ha ricevuto la chiamata di untore. Il malvivente avrebbe giocato sull’emotività della donna, esponendolemente come il“avesseune servisse il suo aiuto”. Solo la lucidità della donna non l’ha fatta cadere nella trappola, con l’nonnina che ha chiamato sul cellulare il proprioper sentire le sue condizioni. Laall’diLadell’non è nuova nella zona di, dovetori professionisti chiedono soldi “per ...