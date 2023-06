Sommergibile turistico per Titanic disperso al largo di Terranova

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 19 giugno 2023) Unutilizzato per portare le persone a vedere il relitto delè scomparso nell'Oceano Atlantico. La guardia costiera di Boston ha riferito alla BBC che è partita un'operazione di ricerca e salvataggio aldella costa di. Non è chiaro quante persone fossero a bordo quando si sono persi i contatti con l'imbarcazione. Piccoli sommergibili trasportano sporadicamente turisti paganti ed esperti a vedere il relitto del, a circa 3.800 m sotto la superficie dell'oceano.OceanGate Expeditions, una società privata che organizza spedizioni in acque profonde, ha confermato in un comunicato di essere proprietaria delscomparso. "Stiamo esplorando e mobilitando tutte le opzioni per riportare l'equipaggio in sicurezza", ha affermato lunedì. "Tutta ...