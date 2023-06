Sommergibile disperso nell’Atlantico | portava turisti a vedere il relitto del Titanic

(Di lunedì 19 giugno 2023) Allarme nell'Oceano Atlantico. Un picolo sottomarino usato per portare gruppi diildelha fatto perdere in queste ore le proprie tracce nell'oceano Atlantico, al largo del continente americano. Lo riferisce la Bbc, citando la Guardia Costiera di Boston, e precisando che è scattato l'allarme ed è stato dato il via alle ricerche

Giallo negli Stati Uniti. È scomparso nell'Oceano Atlantico unusato per portare i turisti a vedere i rottami del Titanic. Secondo la Bbc, che cita la Guardia Costiera di Boston, è già partita la missione di ricerca e soccorso del natante. Non è ...Al momento, secondo l'emittente britannica, non è chiaro se a bordo del miniscomparso vi fossero visitatori o solo membri dell'equipaggio. Per ora esso è considerato ''. 'Il ...Di certo c'è che ilè scomparso con persone a bordo e che la società è impegnata a ...chiarimento e di informazione circa le cause e le circostanze in cui il sottomarino è andato. ...

Disperso un sottomarino per turisti in visita al relitto del Titanic Agenzia ANSA

Di Redazione Esteri Il sommergibile è scomparso durante una spedizione verso il relitto del Titanic: sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso Un sommergibile… Leggi ...Ricerche in corso nell'oceano Atlantico. A bordo 5 persone. I resti del transatlantico si trovano a 3800 metri di profondità (ANSA) ...