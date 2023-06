Sommergibile disperso | ' a bordo fino a 5 persone'

Fino a 5 ospiti erano a bordo delprivato adibito al trasporto di turisti che vogliono osservare i resti del Titanic, consideratoda diverse ore nell'Oceano Atlantico. Lo ha confermato la Guardia Costiera di ...Giallo negli Stati Uniti. È scomparso nell'Oceano Atlantico unusato per portare i turisti a vedere i rottami del Titanic. Secondo la Bbc, che cita la Guardia Costiera di Boston, è già partita la missione di ricerca e soccorso del natante. Non è ...Stava effettuando un'immersione nelle vicinanze del relitto: ha una capienza di cinque posti, ma non si sa quante persone siano a ...

Titanic, disperso un sottomarino di turisti in visita al relitto TGCOM

Di Redazione Esteri Il sommergibile è scomparso durante una spedizione verso il relitto del Titanic: sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso Un sommergibile… Leggi ...Stava effettuando un'immersione nelle vicinanze del relitto: ha una capienza di cinque posti, ma non si sa quante persone siano a bordo ...