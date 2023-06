“Solstizio Festival” | a Rogno quattro giorni fra musica e divertimento

(Di lunedì 19 giugno 2023). L’Associazione “Il” da giovedì 22 a domenica 25 giugno 2023 organizzerà l’edizione 2023 deldi, sport,per tutti ed attenzione al sociale, in cui si esibiranno band note a livello nazionale come i Punkreas e gli Skiantos. Per tutta la durata delsi terrà un torneo di beach volley presso gli adiacenti campi del bar Boccio, e lo storico torneo di freccette con ricchi premi. Sarà inoltre presente un villaggio espositori. Programma: giovedì 22 giugno – 19.00: camminata e tonificazione “MovimentiAmo” – 20.30: Colla – 22.00: Punkreas venerdì 23 giugno – 20.30: Thelegati – 22.00: Senzabenza – a seguire: The Wicked Expectation sabato 24 giugno – 17.30: visita ...

... 'Sarà una festa e non unche abbiamo voluto consolidare coinvolgendo le autorevoli e ... nella Chiesa di San Francesco del Prato , il pubblico potrà prendere parte al "2023 in San ...Sta per tornare ilche suona la musica occitana, cucendo un filo rosso unisce le terre del ... Si parte nei giorni deld'estate, quando il sole regala preziose ore di luce....La Festa della Musica si terrà in tutta Italia il 21 giugno, giorno deld'estate, per ... che con la direzione artistica del Maestro Pino Racioppi da 40 anni organizza il...

12 band per il Solstizio festival. Punkreas in apertura TeleBoario

CUNEO CRONACA - " Questo sarà il quinto anno che saliremo al santuario naturale del Roccerè, probabilmente il luogo con la più alta concentrazione di graffiti rupestri delle Alpi occidentali, nelle gi ...Il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, nella città tuscolana ogni genere ... Grazie all’intuizione di Jack Lang, ministro della cultura francese, nasce il Festival europeo della Musica. Il 21 ...