Sofia Genna diventa arbitro a 14 anni | è la più giovane d’Italia

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 19 giugno 2023) I cartellini che tiene in mano sono diversi da quelli delle sue coetanee. Loro, magari, sventolano quello di un acquisto al ritorno dalle vie affollate dello shopping di sabato pomeriggio.invece li alza in aria sul campo da calcio. E in una veste da record assoluto: la 14enne piemontese infatti è la più. Con il fischio d’iniziosuperwoman: “Stare in campo mi dà autostima, mi servirà nella vita. Mi piace controllare e decidere su ciò che mi accade intorno“, racconta. Il ruolo degli arbitri, nello sport in generale e nel calcio in particolare, è un lavoro di coraggio, determinazione e passione. Qualità che di certo non mancano alla ragazza di Strambino che solo dallo scorso aprile è “giacchetta nera” Figc. Dai banchi di scuola al campo da ...