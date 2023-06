Sneaker leggendarie | le più grandi collaborazioni adidas di sempre

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 19 giugno 2023) Che tu ci creda o meno,vanta quasi un secolo di storia. La società, fondata da Adolf 'Adi' Dassler nel 1924, si chiamava originariamente Gebrüder Dassler Schuhfabrik, letteralmente traducibile in 'Fabbrica di scarpe dei fratelli Dassler'. L'altro fratello in questione era Rudolf Dassler che a causa di una forte rivalità con i fratelli decise di fondare un proprio marchio di abbigliamento sportivo, ma questa è un'altra storia pronta ad essere raccontata in una diversa occasione. Nel corso degli ultimi cento anni, l'azienda di Herzogenaurach si è trasformata da produttore di scarpe da running alla superpotenza nel settore dellee dello streetwear che tutti noi oggi conosciamo. Secondo le ultime statistiche, infatti,è il quinto marchio di abbigliamento al mondo, con un valore di 14,6 miliardi di dollari e una quota ...