Smog | crolli | allagamenti | un romano su due in zone a rischio | ecco quali

(Di lunedì 19 giugno 2023) Mezza Roma è «fragile»: più di un residente su due vive in una zona esposta ad una vulnerabilità influenzata dal clima e dall'ambiente circostante. A quantificarlo è il Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio (Dep), che ha condotto uno studio proprio per valutare l'esposizione dei residenti nella Capitale alla vulnerabilità climatico-ambientale. «I risultati indicano che il 56% della popolazione vive in aree con livelli elevati o molto elevati di vulnerabilità ambientale e climatica», conclude lo studio. Con il quale il Dep ha stilato un indicatore sintetico, utilizzando informazioni provenienti da un gran numero di variabili (l'uso del suolo, la densità di strade, l'intensità di traffico, l'inquinamento acustico, il verde urbano, l'indice di vegetazione, l'impermeabilizzazione del suolo, l'inquinamento atmosferico e la temperatura). Nelle aree più critiche questa ...