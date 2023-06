Slovenia-Danimarca | Hojlund in gol | sesta rete in sei presenze VIDEO

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ci pensa Rasmusa risolvere i problemi allache non ha certo iniziato bene questo percorso di qualificazione ai prossimi Europei del 2024. Dopo la sconfitta col Kazakistan e la vittoria sofferta sull’Irlanda del nord, laè passata in svantaggio con lacon Sporar (25?). A fine primo tempo però è arrivata la risposta del bomber dell’Atalanta, autore del sesto gol in altrettante apparizioni con la maglia della nazionale. Su cross di Hojbjerg,si è fatto trovare pronto e da due passi ha depositato in. SportFace.

La partitadi Lunedì 19 giugno 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 4° giornata delle qualificazioni agli Europei 2024 ...... Kallman e Pukki, e sale in testa, a quota 9, in attesa delle sfide delle 20.45 : ladi Simon Kjaer e Rasmus Hojlund va in, nel match tra le due squadre a quota 6, così come il ...Ancora mai qualificato alle fasi finali di un Europeo o Mondiale dal 2002 e questa volta si è ripreso bene dopo la sconfitta nella gara d'esordio con labattendoe San Marino. Il ...

La Slovenia sblocca la gara contro la Danimarca. Al 25' corner battuto corto da Gnezda Cerin che riceve di nuovo e mette dietro per Sporar che batte Schmeichel sul primo palo. Ottavo gol in nazionale