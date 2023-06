Sinner - Gasquet pronostico | Atp Halle | Over 21 5 a 1 96

Le quote diTutti i principali siti scommesse non sembrano però influenzati dalla possibile pericolosità diviene infatti dato come nettamente favorito dai ......sono ai nastri di partenza in Germania. Per il torinese sfida ostica con Nick Kyrgios, mentre il numero uno d'Italia dovrà vedersela con il neovincitore di seicento match ATP, Richard... in Germania, dove nei prossimi giorni sarà di scena anche Jannik. Nella giornata odierna ... Entrambi hanno perso subito contro due veterani francesi: il greco si è arreso a Richard, ...

Quando gioca Sinner a Halle Data, programma, tv. I precedenti con Gasquet OA Sport

All'esordio se la vedrà contro Richard Gasquet. La prima partita ad Halle nasconde delle insidie per Sinner. Jannik è la testa di serie numero 4 e ha trovato un vecchio volpone del circuito: Gasquet è ...Al torneo ATP 500 di Halle (Germania), che si gioca sull’erba, l’australiano Nick Kyrgios non sarà presente e il suo posto sarà preso dal russo Aslan Karatsev. Un cambiamento che interessa da vicino L ...