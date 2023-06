“Sicuro che i The Borderline abbiano ‘chiuso’ il canale? Così non sembra Stanno ancora guadagnando”

(Di lunedì 19 giugno 2023) “Il nostro pensiero ora è solo per Manuel”, hanno assicurato i Theannunciando la chiusura della loro attività. Ma c’è un aspetto (economico) che fa discutere. Cosa ne sarà di quel, dov’erano nati qualche anno fa e con quasi 600.000 iscritti? Dopo il tragico incidente stradale – in cui ha perso la vita Manuel, un bimbo di soli 5 anni – il gruppo di youtuber romani che era alla guida dell’auto ha deciso di “interrompere ogni attività”. Lo si apprende da un messaggio che loro stessi hanno pubblicato sul web. “I Theesprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore – si legge nel comunicato -. Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà più essere come prima. L’idea di Theera quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno ...

Solo una corretta educazione del lavoratore può portare infine a un usodi ChatGPT e non solo. Le persone non devono pensarele sessioni ChatGPT siano come un 'giardino recintato': devono ...Ma Microsoft ci ha comunque tenuto a ribadire, per proteggersi dagli attacchi dei criminali ... recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Vuoi comunicare in modocon la ...... Stati Uniti e Regno Unito, chiamato Atrocity crimes advisory group,ha sottolineato come solo ... recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Vuoi comunicare in modocon ...

La sicurezza di Birò: dalle macchine movimento terra alla micromobilità SicurAUTO.it

Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, ospite di Tg1 Mattina Estate, condotto da Giorgia Cardinaletti, ha parlato della prossima kermesse e della sua grande amicizia con Fiorello ...Le indagini sulle cause del rogo dello scorso 2 giugno sono ancora in corso. Quali sono le norme che determinano la responsabilità, e di conseguenza il risarcimento danni, in casi come questi