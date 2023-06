Sicurezza in Toscana | rapporto Irpet | “Situazione stabile” I casi di Firenze | Prato e Livorno

(Di lunedì 19 giugno 2023) Lasi colloca da 20 anni al sesto posto della graduatoria regionale per tasso di delittuosità, con 3.812 reati per 100mila abitanti nel 2021, al di sotto delle principali regioni del centro nord. E’ questo il dato principale che emerge dalcurato dall’sullain

Rapporto Irpet sulla sicurezza: la Toscana si mantiene stabile Toscana Notizie

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. La Toscana si colloca da 20 anni al sesto posto della graduatoria regionale per tasso di delittuosità, con 3.812 reati per 100mila abitanti nel 202 ...E’ questo il dato principale che emerge dal rapporto curato dall’Irpet sulla sicurezza in Toscana, presentato questa mattina a Firenze presso la sede della presidenza della Regione. L’analisi, che ...