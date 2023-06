‘Si sono divertiti’ | l’ucraina Olena Yahupova racconta i 5 mesi di torture | prigioniera dei russi

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 19 giugno 2023)è una donna ucraina, lavoratrice nell’amministrazione locale della sua città, catturata dalle forze armate russe nella città ucraina di Enerhodar lo scorso ottobre, che ha passato 5da incubodei soldati. Al Guardian la donna hato che dei vicini che conosceva avevano detto alla polizia segreta dell’FSB che suo marito era un ufficiale militare ucraino. Dopodiché è stata catturata e per due giorni la polizia segreta russa l’ha torturata, per poi farlaper cinque, tra detenzione e lavori forzati, durante i quali, ha spiegato, ha dovuto anche recitare in falsi filmati giornalistici. “C’era una totale assenza di qualsiasi fonte di legge, facevano quello che volevano”, ha detto ...