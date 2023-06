Si fa lo sforzo di pensare a un maschio pensante ma non pesante | né fiero né vergognoso di sentirsi individuale e sensibile | proprio come tutti gli esseri umani Vedremo come andrà Spiega Antonio Mancinelli

Leggi su amica

(Di lunedì 19 giugno 2023) «Cos’è per lei il tempo?». Concita De Gregorio lo chiede così, all’improvviso, a Pierpaolo Piccioli in un estemporaneo incontro con la stampa dopo la bellissima sfilata maschile di Valentino P/E 2024, tenuta nella corte dell’Università Statale di Milano. Una domanda, innocente quanto si vuole ma che in realtà non lo è, in grado di farci ria tutto quello di cui avrete letto/sentito/parlato in questi giorni così sghembi e strani per l’Italia a proposito delle collezioni maschili: il ritorno del sartoriale, lo streetstyle ripudiato, lo chic conservatore, l’addio ai look genderless, il ritorno al minimalismo, l’esigenza di disintossicarsi dai cliché e nello stesso tempo l’ambizione di creare un nuovo linguaggio vestimentario possibile, vestibile, condivisibile. Uscita finale della sfilata Valentino Uomo Primavera Estate 2024. (Foto: Spotlight ...