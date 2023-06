Sevilla FC | Il Siviglia ha fretta di sostituire Monchi

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 19 giugno 2023) 2023-06-19 15:03:33 Calcio spagnolo: Asi lavora senza sosta dalla conferma dell’addio di. Come riportato da MARCA questa mattina, l’idea del club era quella di annunciare ilCadice nelle prossime 48 oreanche se le opzioni diminuiscono o si complicano a ogni passo che fa. Prima è stato il rifiuto di Braulio Vzquez, che l’Osasuna ha già confermato come direttore sportivo per la prossima stagione. Il galiziano lo ha già trasferito aldomenica che non si è mosso, tanto meno senza i suoi collaboratori. IL Anche l’offerta economica andalusa non era succulenta. Non dovevi pensarci troppo. Per questo ilha attivato altre opzioni, a partire da David Cobeo. Hanno già incontrato gli agenti del direttore sportivo del Rayo, il cui presidente non è disposto a ...