Settecolli 2023 | il Settebello Special Guest | giocherà in amichevole con la Croazia

(Di lunedì 19 giugno 2023) Roma – Torna allo Stadio del Nuoto ildi Coach Alessandro Campagna. Era l’estate del 2014 quando gli Azzurri della Nazionale Italiana di Pallanuoto scendevano in vasca per esibirsi nel prestigioso triangolare con, Stati Uniti e Ungheria. Nove anni dopo ancora una volta i tifosi vedranno i loro beniamini sotto il cielo del Foro Italico e ancora in occasione del. La prossima edizione degli Internazionali di Nuoto si svolgerà dal 23 al 25 giugno. Una bacheca piena di successi in nove anni per gli Azzurri: bronzo europeo a Budapest 2014, bronzo olimpico a Rio de Janeiro 2016, oro e argento mondiale a Gwangju 2019 e Budapest 2022 e per la prima volta nella storia la World League a Strasburgo 2022. Sempre più successi per il, sempre più grande nella storia della pallanuoto ...