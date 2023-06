Servadio OFI Lazio | Auto-presentazione dei professionisti sanitari sul web | opportuna strategia condivisa per tutelare cittadini

... deontologia e responsabilità professionale in Sanità, raffrontata con la riforma Cartabia, 'persona e salute ai tempi dell'IA',si dichiara 'd'accordo con lui. Per il Fisioterapista tutela ...L'occasione a un incontro Opi: 'La pandemia ha fatto emergere le sofferenze già presenti nel Ssr. L'esperienza vissuta deve tramutarsi in un'opportunità per perfezionare e attuare una riorganizzazione ...... deontologia e responsabilità professionale in Sanità, raffrontata con la riforma Cartabia, 'persona e salute ai tempi dell'IA',si dichiara 'd'accordo con lui. Per il Fisioterapista tutela ...

“AL LAVORO PER STRUTTURARE COMMISSIONE PER ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE” La Presidente di OFI Lazio, dottoressa Annamaria Servadio, accompagnata dal delegato alla comunicazione, dottor Paolo Onor ...Home » Canali » Sanità » Ofi Lazio: “Sull’auto-presentazione dei professionisti sanitari sul web è opportuna una strategia condivisa per tutelare i cittadini” ROMA – La Presidente di OFI Lazio, dottor ...