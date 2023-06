Serie Turca K?smet

Leggi su serietvinpillole

(Di lunedì 19 giugno 2023) La è in onda sul canale fox turkey dal 16 giugno 2023. Questa è una delle tanteturche estive. Se ti piacciono leturche sub ita vedi dove puoi guardare leturche. Indice Trama Trama prima puntata Cast Trama La trama si sviluppa intorno a Do?an, un amato avvocato del quartiere, e alla sua affascinante vicina Melike. Nonostante si conoscano e si amino da lungo tempo, non sono mai riusciti a stabilire una relazione di coppia. La storia prende avvio in modo drammatico con l’entrata di Melike al matrimonio di Do?an su una motocicletta, seguita dal rapimento dello sposo. Trama prima puntata Dopo aver preso la decisione di divorziare da Taner, suo marito di due anni, Melike fa ritorno alla casa dei suoi genitori. Al suo rientro, scopre che il suo amore d’infanzia, Do?an, è esattamente come lo aveva ...