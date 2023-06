Serie C | ascolti record per Lecco-Foggia su Rai 2 | superato il 10% di share

Se laC supera il 10% Ma torniamo al calcio e aglidel pomeriggio. Su Rai2 alle 15.00 la finale per il terzo posto di Nations League Italia - Olanda ha avuto 2,034 milioni di spettatori ...Nel pomeriggio invece il primo tempo della finalina tra Italia e Olanda e stato superato dalladi Canale 5 Terra Amara . Auditel : glitv del prime time di domenica 18 giugno. UEFA ...... poi anche i big, con Sanremo in vacanza in realtà non vai mai perchéle canzoni". ... ci ha letteralmente rubato il cuore Il capitolo Elodie è composto da unadi look total black ...

'La quarta serie di Mare Fuori è cupa e piena di demoni' Agenzia ANSA

Nel pomeriggio Olanda-Italia per il 3°-4° posto, in serata Croazia-Spagna per il 1°-2°; in Serie C finale tra Lecco e Foggia. Successo del River Plate in Liga… Leggi ...Scopri tutte le novità legate al mondo della TV. Rimani sempre aggiornato con le ultime novità, i gossip e le anticipazioni di TV Sorrisi e Canzoni.