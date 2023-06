Serie A | Rocchi dà il bentornato a Rudi Garcia | “Con il Var a disposizione non avrebbe suonato il violino”

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 giugno 2023) “Se avessi avuto la tecnologia disponibile oggi probabilmente non ci sarebbe stato nemmeno ildi, perchè avrei avuto molta più facilità a risolvere alcuni problemi. È una di quelle partite in cui rimpiango di non aver avuto la tecnologia, altrimenti oggi parleremmo di un’altra storia”. Il designatore degli arbitri diA, Gianluca, ospite di Radio anch’io sport su Rai Radio 1, ha ricordato in maniera ironica il gesto polemico dell’allenatore francese, all’epoca sulla panchina giallorossa, durante uno Juventus-Roma del 2014 da lui arbitrato. Battute a parte,ha poi dato il: “Si tratta di un grande allenatore e mi farà piacere ritrovarlo”. SportFace.