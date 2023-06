Sergio Rico si è svegliato dal coma | riconosce i parenti ma non riesce a parlare ' Comunica a gesti'

Il portiere del Paris Saint Germainsta meglio. L'estremo difensore dei parigini, vittima di un incidente a cavallo a fine maggio e caduto in coma , nelle ultime ore ha visto migliorare le sue condizioni. Il calciatore si è ...Commenta per primo Buone notizie sullo stato di, ricoverato nell'Unità di Terapia Intensiva dell'Ospedale Universitario Virgen del Rocío dallo scorso 28 maggio, dopo essere caduto a cavallo a El Rocío ed essere stato colpito alla testa ...Notizie Calcio - Annuncio dalla Francia sulle condizioni di salute di: secondo quanto infatti riporta Tele Cinco, il giocatore del Paris Saint - Germain non sarebbe più in coma ma avrebbe anche aperto gli occhi e riconosciuto i parenti. Conferme su ...

Sergio Rico si è risvegliato dal coma: le sue condizioni sono stabili

Sergio Rico, portiere di riserva del Psg, è uscito dal coma dopo il brutto incidente rimediato a cavallo che lo ha costretto al ricovero lo scorso 28 maggio. La moglie: «È un campione» ...Dopo giorni di angoscia, arrivano finalmente buone notizie dalla Spagna sulle condizioni di Sergio Rico, ricoverato in ospedale a Siviglia dal 28 maggio dopo essere stato calpestato da un cavallo ...